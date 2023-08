Romolo Folk Fest, al via la sesta edizione: tra gli ospiti il pugliese Antonio Castrignanò - Tempostretto

Dal 29 agosto al 2 settembre eventi a Messina, S. Teresa, Roccalumera e Taormina

Si terrà dal 29 agosto al 2 settembre 2023 la sesta edizione del “Romolo Folk Fest”, manifestazione che nasce con lo scopo di promuovere e favorire l’incontro, la conoscenza reciproca e la fratellanza dei popoli, contribuendo a valorizzare, e salvaguardare le culture, le tradizioni e le varie etnie europee ed intercontinentali. L’evento ha lo scopo di valorizzare il territorio siciliano facendolo conoscere non solo ai rappresentanti dei Paesi ospitati ma anche alla stessa comunità, che oltre ad assistere ad esibizioni di altri popoli, sarà allietata da ballerini, suonatori e cantanti della nostra terra.

L’evento di spicco anche di questa edizione è sicuramente rappresentato dal “Sud che Balla”, concerto che si terrà il 2 settembre alle 21 in piazza Antonio Stracuzzi a Santa Teresa di Riva (con ingresso libero e ampio parcheggio a disposizione). Quest’anno c’è attesa per l’arrivo, direttamente dalla notte della Taranta, del pugliese Antonio Castrignanò. Inoltre saranno presenti dalla Calabria Fortunato & Valentina – Progetto Tarantella e per la Sicilia Simona Sciacca. “Sud che Balla” ospiterà anche l’INFOLKettanto, iniziativa delle attività locali che promuoveranno i loro prodotti tipici: il 31 agosto e il 2 settembre si potranno degustare prelibatezze locali.

Il Festival Internazionale del Folklore

Il “Romolo Folk Fest” include anche il Festival internazionale del folklore, che quest’anno ospiterà i gruppi internazionali della Polonia, Argentina ed Ecuador. Le esibizioni dei gruppi si terranno il 29 agosto a Roccalumera, il 30 agosto a Messina a Villa Dante e a Giarre in Piazza Duomo, il 31 agosto a Santa Teresa di Riva in piazza Antonio Stracuzzi con la partecipazione del gruppo locale ed organizzatore dell’evento, Canterini della Riviera Jonica Melino Romolo, per finire giorno 1 settembre a Taormina e Savoca.