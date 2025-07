Rosarno. Giovane fermato in autostrada con due Kg di droga, arrestato dalla Polizia

I fatti si sono svolti presso l’area di servizio “Rosarno Ovest”, dove una pattuglia della Stradale stava effettuando i consueti controlli

ROSARNO – Personale della Sottosezione Polizia Stradale di Palmi ha arrestato un giovane di 24 anni, trovato in possesso di due kg di cannabis. Il ragazzo, di nazionalità bulgara e residente a Rosarno, è stato fermato dagli agenti lungo l’autostrada A2, dopo un controllo che si è rivelato determinante.

I fatti si sono svolti presso l’area di servizio “Rosarno Ovest”, dove una pattuglia della Stradale stava effettuando i consueti controlli. È stato il comportamento sospetto del giovane, notato mentre si aggirava con fare guardingo nei pressi di una BMW parcheggiata in una zona appartata della stazione di servizio, a insospettire i poliziotti. Non appena si è accorto della presenza degli agenti, il ragazzo è risalito frettolosamente a bordo del veicolo e si è immesso nuovamente in autostrada.

A quel punto, la pattuglia ha deciso di seguirlo, bloccandolo poco dopo in sicurezza allo svincolo di Palmi. Durante l’identificazione, il conducente è apparso visibilmente nervoso e poco collaborativo nel giustificare la sua presenza nell’area di servizio.

Il successivo controllo approfondito della vettura ha portato al rinvenimento di quattro buste sigillate, nascoste all’interno della BMW, contenenti cannabis per un peso complessivo di due chilogrammi. Per il giovane è così scattato l’arresto in flagranza di reato con l’accusa di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.