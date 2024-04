Rosarno. Picchia l’ex compagna, divieto di avvicinamento per un uomo

Il provvedimento è stato emesso dopo che nei giorni scorsi, è giunta una chiamata al 112 una richiesta di un cittadino di Rosarno

ROSARNO – Un provvedimento di divieto di avvicinamento con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati di maltrattamento in famiglia, lesioni personali e violazione di domicilio alla ex compagna, è stato emesso nei confronti di un uomo di nazionalità tunisina. Il provvedimento è stato emesso dopo che nei giorni scorsi, è giunta una chiamata al 112 una richiesta di un cittadino di Rosarno che segnalava una donna che urlava e chiedeva aiuto in quanto stava subendo un’aggressione da parte del suo ex compagno.

La Volante del Commissariato di Gioia Tauro dopo aver raggiunto l’abitazione della vittima ha trovato la donna particolarmente agitata e sotto shock e con una ferita da taglio alla testa, dichiarando che l’aggressore era l’ex compagno, di origini tunisine e che si era introdotto di nascosto nel suo appartamento da una finestra aggredendola per poi dileguarsi prima dell’arrivo degli agenti della Polizia di Stato. La donna, in sede di denuncia, ha raccontato, anche, di pregressi maltrattamenti e violenze da lei subite e poste in essere dal suo ex compagno.