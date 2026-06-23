 Ross Barkley in vacanza a Taormina si allena allo stadio Bacigalupo

Ross Barkley in vacanza a Taormina si allena allo stadio Bacigalupo

Gianluca Santisi

Ross Barkley in vacanza a Taormina si allena allo stadio Bacigalupo

martedì 23 Giugno 2026 - 16:45

Il centrocampista inglese, vincitore dell'ultima Europa League con l'Aston Villa, ha mantenuto la condizione atletica con delle sessioni di allenamento nello stadio taorminese

TAORMINA – In vacanza a Taormina, il calciatore inglese Ross Barkley non ha voluto perdere la propria condizione atletica svolgendo alcune sessioni di allenamento allo stadio “Valerio Bacigalupo”. Vincitore dell’ultima Europa League con l’Aston Villa, Barkley non è stato convocato dalla nazionale inglese per partecipare al Campionato del Mondo FIFA, in corso di svolgimento in Canada, Messico e Stati Uniti. Il centrocampista, autore di 3 reti in 21 presenze durante l’ultima stagione in Premier League, ha trascorso qualche giorno di vacanza a Taormina.

Al termine dell’esperienza, Barkley ha raccontato di aver trovato Taormina ancora più bella di quanto immaginasse, esprimendo grande apprezzamento per la città e per l’accoglienza ricevuta. Ha inoltre voluto ringraziare la comunità taorminese per l’ospitalità e il calore con cui è stato accolto durante il suo soggiorno.

L’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Mario Quattrocchi, ha omaggiato il calciatore con un gagliardetto della Città di Taormina come ricordo della sua permanenza.

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