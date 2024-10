Rotary Club Patti, continua l’impegno per la crescita delle comunità del territorio

Tra le iniziative, l'incontro con la comunità indiana, una delle più numerose d'Italia

PATTI – Si conferma la vocazione del Rotary Club Patti Terra del Tindari a dare sostegno alla crescita culturale della comunità del proprio territorio. Anche quest’anno il Rotary ha sostenuto la 3^ edizione del Festival della Filosofia “Tindarys Agorà Philosophica”, organizzato a Patti dal 25 al 28 settembre 2024 dal Liceo Vittorio Emanuele III di Patti e dalla Società Filosofica Italiana, con la pubblicazione del volume delle lezioni dal titolo “Thymòs e Utopìa”.

L’incontro con la comunità indiana

Questo impegno segue l’incontro che il presidente Ferdinando D’Amico con il consiglio direttivo ha promosso con la comunità indiana di Patti che rappresenta una delle comunità indiane più numerose di Italia. L’incontro è avvenuto nella Chiesa di San Nicolò in Patti avendo ricevuto la disponibilità di Padre Leonardo Maimone, direttore dell’Ufficio delle missioni della Diocesi di Patti. A inizio della manifestazione il presidente del Rotary Club di Patti Ferdinando D’Amico ha dato un saluto a Padre Angelo Costanzo il quale è stato l’iniziatore oltre 30 anni addietro della presenza della comunità indiana in Patti.

L’evento dedicato alla salute materna infantile, al quale hanno partecipato numerose donne indiane, a dimostrazione dell’interesse che l’invito del Rotary Club di Patti ha saputo suscitare, ha avuto il privilegio della presenza del Governatore del Distretto Rotary Sicilia Malta Giuseppe Pitari e del Governatore nominato dello stesso Distretto Lina Ricciardello. Dopo il saluto di Ferdinando D’Amico, il quale ha sostenuto il valore della comunità indiana nel tessuto sociale per la capacità della integrazione, per il rispetto della tradizione, per la dedizione alla persona fragile, è stata presentata la dottoressa Caterina Cacace Direttore della Uoc di Pediatria Utin dell’Ospedale di Patti, la quale ha trattato il tema del Latte materno e della salute del neonato.

La comunità indiana presente ha ascoltato con attenzione la eccellente relazione di Caterina Cacace la quale ha saputo inviare un messaggio efficace sulla qualità del latte materno per la crescita fisiologica del neonato. La relazione è stata riprodotta nella lingua madre da una donna indiana che in modo entusiastico ha saputo rappresentare i punti più significati della presentazione. L’incontro è stato concluso dal governatore Giuseppe Pitari il quale ha descritto la missione del Rotary verso i grandi progetti internazionali, ha sostenuto quanto importante è il tema rotariano dedicato alla azione per la salute materna infantile, ha manifestato apprezzamenti per la partecipazione della comunità indiana all’invito del Rotary Club di Patti annunciando momenti successivi di condivisione di progetti.