Rotatoria di Olivarella. Pronta la progettazione esecutiva

Il Comune di Milazzo ha richiesto una Conferenza di Servizi per approvare la progettazione esecutiva della rotatoria di Olivarella.

MILAZZO – Nuovo step burocratico per la realizzazione della rotatoria di Olivarella. Si tratta di un’opera strategica, che coinvolge i Comuni di San Filippo del Mela e Milazzo.

Proprio la città mamertina, dopo la redazione della progettazione esecutiva, ha richiesto una Conferenza di Servizi nel corso della quale si discuterà dell’opera. Ad essere coinvolti, oltre i due Comuni del comprensorio tirrenico, anche la Città Metropolitana di Messina e l’Anas.

Un Intervento Necessario per la Sicurezza Stradale

Nello specifico, l’area interessata sarà quella del “quadrivio” di Olivarella, sulla SS113 dove converge il traffico e si registrano, spesso, criticità legate alla viabilità. Adesso bisognerà attendere i pareri degli enti coinvolti per l’approvazione della progettazione.

L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Milazzo, Santi Romagnolo, ha dichiarato: «L’idea è quella di rivedere e di ridisegnare tutta la viabilità, soprattutto nel tratto di Nazionale dove sono presenti anche centri commerciali e in prossimità dello svincolo autostradale e dell’ospedale Fogliani per alleggerire il sovraccarico di traffico viario. E in tal senso si sta lavorando per una progettualità che interessi il punto più critico che è quello di Olivarella».