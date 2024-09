Rotatoria Zaera, regno dell’inciviltà

Il parcheggio di auto e, come nel caso segnalato, furgoni, vanifica l'effetto positivo della rotatoria sul traffico

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Rotonda viale Europa. ore 14.30 di qualche giorno fa, furgone parcheggiato a cavallo dello spartitraffico blocca il traffico. Non so neppure se salendo e scendendo dal marciapiede abbia causato danni, vista la mole…”.

La rotatoria di piazza Zaera, anzi piazza Boris Giuliano, è stata concepita per eliminare l’attesa ai semafori e fluidificare il transito delle le auto. Però questo effetto decade se, come succede spesso, nella carreggiata lato sud parcheggiano coloro che vanno a comprare qualcosa negli esercizi commerciali limitrofi. Nel caso segnalato ci troviamo addirittura in presenza di un furgone che, dovendo, probabilmente, consegnare merce a qualche negozio vicino ha pensato bene di occupare la rotatoria. E pensare che nei pressi c’è il parcheggio Zaera da dove il trasporto dei prodotti sarebbe meno rapido e più faticoso ma non creerebbe fastidi a nessuno.