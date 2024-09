Ruba in una scuola e alle giostre, palermitano arrestato dai Cc nel messinese

Il trentasettenne aveva portato via 2 pc dalla scuola di Torrenova e 300 euro in monete, incasso del giostraio

E’ in carcere a Barcellona il 37enne originario della provincia di Palermo fermato a Sant’Agata di Militello per furto aggravato. L’uomo è una vecchia conoscenza delle forze dell’Ordine.

L’uomo è stato controllato dai carabinieri del Radiomobile nei pressi della stazione ferroviaria santagatese con 2 computer portatili e 300 euro in contanti, una buona parte in monete, di cui non era in grado di giustificarne la provenienza. I controlli hanno rivelato che i computer erano stati asportati poco prima in Torrenova, all’interno dell’istituto comprensivo statale di via Caputo, mentre le monete costituivano l’incasso delle giostre per bambini presenti all’interno di un lido sul locale lungomare dello stesso centro.

La refurtiva è stata sequestrata e sarà restituita alla scuola e al giostraio.