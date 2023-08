"Ruba" la coppa e minaccia di colpire l'arbitro: daspo per un dirigente della Fortitudo Messina - Tempostretto

La Questura ha emesso il provvedimento dopo i fatti accaduti durante la finale playoff del 6 maggio contro la Next Casa Barcellona

MESSINA – Un dirigente della squadra di basket Fortitudo Messina ha ricevuto un daspo dal Questore dopo quanto fatto il 6 maggio scorso, in occasione della finale playoff di serie C Gold al PalaRussello. L’uomo, mentre era in corso l’incontro tra Fortitudo e Next Casa Barcellona, ha interrotto un’azione di gioco, preso il trofeo da consegnare alla squadra vincente, posto a bordo campo, e ha poi minacciato l’arbitro simulando di colpirlo con la coppa. Il tutto condito da vistosi strattonamenti per la maglia e frasi minacciose. (Qui l’articolo e il video relativo al match).

La squadra tifoserie della Digos ha già deferito il dirigente sportivo per aver violato alcuni articoli, reo di “minacce gravi” e di aver violato l’articolo 6 bis comma 2 della legge 13 dicembre 1989 n.401 che parla di “lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive”. Ora il daspo, che durerà 2 anni.