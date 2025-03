Rubano auto a Messina e vengono acciuffati in autogrill, due arresti

Si cerca un terzo complice dei due pregiudicati catanesi. La Polstrada li ha scoperti a Tremestieri e le Volanti li hanno catturati dopo la fuga

MESSINA – Avevano rubato in centro due auto. E poi, nell’area di parcheggio dell’autogrill di Tremestieri, stavano armeggiando nei cofani delle macchine per disfarsi degli impianti satellitari. A scoprire i tre autori dei furti una pattuglia della polizia stradale. In due sono stati arrestati dopo una fuga a piedi nelle campagne della zona, in un’altra stazione di servizio. Il terzo è in fase d’identificazione. Il 21 marzo scorso, i poliziotti hanno arrestato in flagranza di reato, per furto aggravato, due pregiudicati catanesi, rispettivamente di 25 e 35 anni.

A procedere all’arresto gli agenti delle Volanti e della sottosezione autostradale A20 di Messina.

I due fuggiti a piedi sono stati ritrovati nella vicina stazione di servizio “On The Run” da un equipaggio delle Volanti, nel frattempo intervenuto in supporto alla polizia stradale. E, secondo la ricostruzione, avrebbero anche tentato di rubare un’altra auto. Gli agenti sono riusciti comunque ad arrestarne due e il terzo è fuggito.

Uno di loro ha avuto una colluttazione con gli agenti, che hanno riportato delle lesioni. Da qui l’arresto anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché deferimento in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Gli approfondimenti e la ricostruzione dei fatti, anche attraverso la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno consentito ai poliziotti di ricostruire la dinamica dei furti. Le auto rubate sono state intanto recuperate e riconsegnate ai proprietari.

Per i due arrestati, la misura cautelare in carcere è stata confermata dalla convalida. Da parte sua, il questore di Messina ha provveduto al foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno, nel Comune di Messina per i due catanesi.