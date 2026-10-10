Rubano vestiti e merce per 500 euro al Parco Corolla: arrestate in flagranza due donne

Sono ritenute responsabili di "furto aggravato". L'arresto grazie alla segnalazione di un commesso

MILAZZO – Hanno 50 e 56 anni le due donne arrestate in flagranza dai carabinieri della compagnia di Milazzo al Parco Corolla, ritenute responsabili di “furto aggravato”. Tutto è partito dalla segnalazione di un commesso di un negozio del centro commerciale.

L’uomo ha notato l’atteggiamento sospetto delle due donne e ha chiamato il numero di emergenza 112. I militari le hanno subito intercettate, ancora all’interno del Parco Corolla. Durante il controllo, i carabinieri hanno rinvenuto indumenti e altra merce rubati poco prima non soltanto dal negozio in questione, ma anche da altri del centro commerciale. Il valore totale è di oltre 500 euro. Le due donne sono ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.