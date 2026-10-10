Messina, torna la Scuola di Liberalismo: al via la quindicesima edizione

Quattordici lezioni tra pensiero liberale, politica e cultura. Il percorso prenderà il via il 20 ottobre al Cospecs

MESSINA – Quindici anni di incontri, studio e confronto sui grandi temi del pensiero liberale. La Scuola di Liberalismo torna a Messina con l’edizione 2026, un nuovo percorso formativo promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi e realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina e la Fondazione Bonino-Pulejo.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa si è tenuta mercoledì 7 ottobre nella Sala del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Messina. L’occasione per illustrare il programma della nuova edizione, che prenderà il via martedì 20 ottobre e proporrà complessivamente 14 lezioni.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il prof. Pippo Rao, direttore della Scuola, la prof.ssa Annamaria Anselmo, l’ing. Edoardo Milio, responsabile delle relazioni istituzionali, e il dott. Fulvio Arena, responsabile della segreteria organizzativa.

Il calendario della Scuola propone un itinerario attraverso autori, opere e temi che hanno segnato la storia e l’evoluzione del pensiero liberale. Le lezioni si svolgeranno in presenza presso il Cospecs, ex Magistero, in via Concezione 6, ma potranno essere seguite anche online attraverso la piattaforma Zoom.

Ad aprire il programma, martedì 20 ottobre, sarà il prof. Giuseppe Giordano, chiamato ad approfondire il volume di Michael Walzer, “Che cosa significa essere liberale”. Un primo appuntamento che darà il via a un percorso caratterizzato dal confronto tra diverse personalità e correnti del pensiero contemporaneo.

A chiudere l’edizione 2026 sarà invece il prof. Francesco Pira, che il 17 dicembre proporrà una riflessione su Jürgen Habermas e sul tema “Nuovo mutamento della sfera pubblica e politica deliberativa”.

La quindicesima edizione conferma così la volontà della Scuola di Liberalismo di mantenere vivo a Messina uno spazio dedicato alla formazione, al confronto culturale e all’approfondimento dei principi e delle idee che hanno caratterizzato la tradizione liberale.

Un appuntamento che, dopo quindici edizioni, continua a intrecciare il mondo accademico con quello culturale e professionale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con alcuni dei principali protagonisti del pensiero liberale.

Fulvio Arena

Tirocinante in Giornalismo – Università degli Studi di Messina