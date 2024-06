Rugby, torna la tradizionale sfida Nord contro Sud

Venerdì 14 giugno la 34ª edizione alle ore 20 allo "Sciavicco". Lo scorso anno la squadra Sud si impose per 23-13

MESSINA – La tradizionale Nord-Sud chiude la stagione 2023-2024 venerdì 14 giugno 2024 alle 20. La manifestazione giunta alla XXXIV edizione è l’ultimo atto di una stagione che ha visto le società peloritane protagoniste nei campionati disputati. La tradizionale partita nata circa 30 anni fa in seno alla società Clan Messina, è riservata agli atleti senior e under 18 che hanno vestito la maglia di una delle società messinesi e che potranno così chiudere una faticosa stagione in un clima di sano agonismo e goliardia. Al termine dell’incontro infatti il terzo tempo durante il quale saranno premiati i tesserati che si sono distinti durante la stagione.

L’appartenenza all’una o all’altra squadra passa lungo la direttrice della Via Tommaso Cannizzaro di Messina. La storia di questa stracittadina parla di partite tirate e combattute. Infatti solo in tre occasioni il risultato è finito in parità, come nell’ultima edizione disputata, prima della pandemia nel 2019 che finì 19-19. La squadra vincente guadagna il diritto a giocare con la maglia ufficiale della società nella prossima edizione e il diritto di sedere sulla panchina lato monte dello stadio. I “nordisti” si sono imposti complessivamente in 15 edizioni mentre il Sud ha vinto solo 7 volte. L’edizione 2023 è stata vinta dal Sud 23-13.