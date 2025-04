La “Pedalata Resistente” di Fiab Messina Ciclabile e Uisp il 25 aprile

Le associazioni hanno ricevuto l'ok dal Comune. Si partirà alle 9.15 dalla Galleria Santa Marta. Il percorso e gli orari

MESSINA – L’associazione Fiab Messina Ciclabile torna in sella alle bici per la “Pedalata Resistente”, iniziativa organizzata assieme alla Uisp per il 25 aprile, la Festa della Liberazione. L’evento ha ricevuto l’ok del Comune che con l’ordinanza viabile n. 551 del 18 aprile ha ufficializzato il percorso.

Il raduno è fissato alle 9.15 al rifugio antiaereo Galleria Giuseppe Maria Occhipinti (Galleria S. Marta), con partenza alle ore 09.30 in via G. Pascoli. Poi via C. Botta, via T. Cannizzaro, via Porta Imperiale, una breve sosta in piazza Lo Sardo (con sosta), via A. Martino, via Cesare Battisti, rotatoria Boris Giuliano, via Catania, Cimitero Monumentale (con un’altra sosta), nuovamente in via Catania, via San Cosimo, piazza Dante alighieri, via Lucania, via Catania (corsia direzione nord), rotatoria Boris Giuliano, via Cesare Battisti, Università (con sosta), largo San Giacomo, via Loggia dei Mercanti, via Argentieri, e infine l’arrivo arrivo previsto in piazza Unione Europea intorno alle ore 11.