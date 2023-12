S. Alessio. 8 dicembre, visita dell'assessore regionale agli enti locali Andrea Messina - Tempostretto

L'esponente del governo Schifani prenderà parte all'inaugurazione di un evento gastronomico. Domenica sera l'esibizione dei talenti della riviera jonica

S. ALESSIO. Il Comune jonico punta sugli eventi per destagionalizzare l’offerta turistica. In tal senso si inquadra l’iniziativa gastronomica che interesserà la via Maresciallo Altadonna dall’8 al 10 dicembre. Domani mattina, alle 11.30, per l’inaugurazione dell’evento a S. Alessio arriverà l’assessore regionale agli Enti locali, Andrea Messina, che sarà accolto dal sindaco Domenico Aliberti e dall’assessore Rosario Trischitta. Ci saranno una ventina di stand espositivi e il “Siculo street talent”, con l’esibizione domenica sera di più di 30 talenti di ogni genere della riviera jonica messinese.