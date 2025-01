S. Alessio. Condotta antisindacale, Comune condannato dal Tribunale del Lavoro

La Cisl Fp aveva denunciato il mancato avvio della contrattazione per gli anni dal 2014 al 2017 e dal 2023 al 2024

S. ALESSIO – Il Tribunale del Lavoro di Messina ha condannato il Comune di Sant’Alessio Siculo per condotta antisindacale per non aver dato attuazione a precisi adempimenti per l’avvio della contrattazione per gli anni dal 2014 al 2017 e dal 2023 al 2024, così come denunciato dalla Cisl Fp di Messina.

“Un comportamento questo riconosciuto dal Tribunale del Lavoro di Messina – sottolinea il sindacato – che ha condannato il Comune di Sant’Alessio Siculo ad adottare tempestivamente tutte misure necessarie per l’avvio della contrattazione astenendosi per il futuro a perpetuare simili omissivi comportamenti necessari all’attuazione di quanto previsto dalla legge”.

“Si tratta – spiegano il segretario generale della Cisl Fp, Giovanna Bicchieri, e il responsabile delle Funzioni Locali, Maurizio Giliberto – di una ulteriore riprova del fatto che la contrattazione è un adempimento obbligatorio e come tale va posto in essere e onorato. La Cisl Fp di Messina si batterà sempre perché tutti i lavoratori possano vedere garantiti i loro diritti e le spettanze dovute. A tal fine, se necessario, ricorreremo contro tutte le amministrazioni inadempienti”.