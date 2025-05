S. Alessio. Corso di formazione sul “podcasting” per giovani di 8 Paesi europei

L'iniziativa, targata Erasmus+, è stata organizzata dall'associazione "Key Life"

S. ALESSIO – Si è tenuto dal 24 al 30 aprile, a Sant’Alessio Siculo, il training course “Podcasting for Action”, un’iniziativa targata Erasmus+ organizzata dall’associazione giovanile “Key Life” per migliorare le pratiche di lavoro giovanile, con un focus specifico sul potenziamento delle competenze digitali e sul coinvolgimento attivo dei giovani attraverso l’uso innovativo dei podcast.

Nello specifico, ventiquattro giovani tra i 25 e i 35 anni, provenienti da otto Paesi dell’Unione Europea (Nord Macedonia, Austria, Grecia, Polonia, Bulgaria Spagna, Turchia e, chiaramente, Italia), si sono incontrati per scambiare pratiche e acquisire nuove competenze. “L’obiettivo principale – ha spiegato il presidente dell’associazione, Leonardo Storaci, era quello di creare uno strumento pratico e sostenibile che permetta agli operatori giovanili di coinvolgere i giovani in maniera creativa e interattiva, sfruttando le potenzialità del digitale per promuovere l’inclusione sociale, la partecipazione civica e il dialogo interculturale. Attraverso la formazione su tecnologie come la registrazione audio, l’editing e lo storytelling, gli operatori possono quindi creare contenuti di qualità, utilizzando i podcast come mezzo per dare voce ai giovani”.

Durante il corso di formazione i partecipanti hanno preso parte ad una serie di attività strutturate. Nel dettaglio, la settimana è iniziata con delle sessioni introduttive e di team building per creare un ambiente collaborativo e stimolare la condivisione di esperienze. Le attività sono poi proseguite con laboratori pratici per apprendere come utilizzare software per la registrazione e l’editing audio, nonché come maneggiare microfoni e altre attrezzature digitali. Workshop basati sullo storytelling e sulle tecniche di comunicazione per sviluppare abilità narrative sono stati all’ordine del giorno per sfociare, alla fine della settimana, in quella che è stata l’attività principale: la co-creazione di podcast su temi rilevanti come l’inclusione sociale, la sostenibilità e la cittadinanza attiva.