S. Alessio. Pulizia spiaggia, la minoranza: "Bene il volontariato ma serve attività ordinaria" - Tempostretto

I consiglieri Riggio, Cannavò e Triolo hanno partecipato all'iniziativa dell'Amministrazione. Ma adesso chiedono maggiore progettualità

S. ALESSIO – Il gruppo di opposizione “Progetto per Sant’Alessio ” ha aderito all’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale “Puliamo la nostra spiaggia” che si è tenuta nei giorni scorsi con appuntamento di ritrovo sul lungomare, in Zona Via Siena alle 6 del mattino, “con la convinzione ed assoluta consapevolezza che agire in prima persona, “sporcarsi le mani” per il proprio territorio sia in primo luogo dovere di ogni singolo amministratore che vive le realtà e le criticità inerenti la comunità alla quale appartiene, che ha l’onore e l’onere di rappresentare, ma anche e soprattutto il primo passo per prendere coscienza ed iniziare a farsi carico di un primo ed importante cambiamento”.

“Sì al volontariato, ma occorre progettualità”

“Abbiamo voluto accogliere e sposare questa iniziativa, che riteniamo bella e nobile – dichiara la consigliera Tina Cannavò – partecipando attivamente nell’ottica di una collaborazione reciproca che interessa il bene comune seppur ritenendo che il cambiamento di cui necessita il nostro paese non può essere circoscritto alle sole azioni di volontariato. Puntare sull’iniziativa individuale e sul contributo di tutti, attraverso azioni concrete che coinvolgano la cittadinanza nel suo complesso, per noi rappresenta un gesto nobile ma simbolico e fine a sè stesso. L’azione di volontariato è senza dubbio – prosegue Tina Cannavò – di grande importanza per una cittadina come la nostra ma, per il futuro, è necessaria una progettualità accurata e una gestione programmata dei servizi sulla spiaggia. Un’amministrazione impegnata a fornire risposte, ad offrire servizi a chi questi attende e su questi conta ha l’obbligo di garantire la continuità, la serietà e la qualità che devono caratterizzare questo genere di servizio”.

“La pulizia dell’arenile diventi attività ordinaria”

“Mancata progettualità e programmazione – asserisce il consigliere Pippo Riggio – Sant’Alessio per la sua vocazione turistica, ha necessità di piani di attività già programmati e messi in atto ad inizio stagione, ha necessità di una pulizia che sia quotidiana dell’arenile e non straordinaria, a meno che l’Amministrazione non abbia in programma di ripetere settimanalmente per tutta la stagione estiva questo tipo di iniziativa. Non possiamo affidare all’improvvisazione anche piena di buona volontà – prosegue Riggio – la cura e la gestione di ciò che per noi rappresenta una fonte di turismo, introiti e occupazione, così come è accaduto nel passato con la pitturazione della ringhiera su iniziativa di volontariato ma che non è stata poi concretamente portata a termine”.

“Auspichiamo – aggiunge la consigliera Cristina Triolo – che l’anno prossimo già da maggio le spiagge debbano essere pulite con un piano di attività definito. Questo gesto dell’amministrazione, lo leggo come un primo passo verso una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di tutelare il nostro mare e la nostra spiaggia anche se vorrei lanciare un messaggio semplice quanto essenziale a tutta la nostra comunità: non sporcare richiede uno sforzo minore di quello necessario per ripulire. Questo ci deve imporre una riflessione importante e in questo senso, la collaborazione attiva dei cittadini e dei fruitori della nostra spiaggia di rispettare l’arenile evitando di abbandonare i rifiuti, è fondamentale e va sostenuta da adeguate campagne di sensibilizzazione e controllo”.

Articoli correlati