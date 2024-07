S. Alessio Siculo, dimissioni a sorpresa: lascia l’assessore Trischitta

Eletto nel 2022 con 135 preferenze va via per motivi personali e mancata condivisione di proposte. Ma il sindaco sarebbe pronto a rinominarlo

S. ALESSIO SICULO – L’assessore Saro Trischitta ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore del Comune di Sant’Alessio Siculo. Trischitta, eletto nel 2022 con 135 preferenze, aveva ricoperto le deleghe di Turismo, Cultura, Pubblica Istruzione, Protezione civile, Manutenzione urbana, Igiene e Sanità e Servizi cimiteriali. Le dimissioni sono state presentate giovedì e sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d’atto da parte del sindaco Domenico Aliberti.

Secondo quanto fatto trapelare dal sindaco Aliberti, le motivazioni delle dimissioni non sono note, in quanto non è riuscito a mettersi in contatto con l’ex assessore Trischitta. Tuttavia, sembra che il malessere di Trischitta fosse già emerso un mese fa, quando aveva rimesso la delega al Turismo per impegni di lavoro, pur mantenendo gli altri incarichi. Inoltre, si ipotizza che le dimissioni possano essere legate alla mancata condivisione di alcune proposte di Trischitta da parte della maggioranza, nonché a esposti presentati in relazione alla sua attività di responsabile dell’Ufficio tecnico, incarico affidatogli dal sindaco a causa dell’assenza di dipendenti idonei. Nonostante la sorpresa per le dimissioni, il sindaco Aliberti ha dichiarato di essere pronto a rinominare Trischitta in giunta.