S. Lucia del Mela ospita la prima edizione del “Sicilian Photo Festival”

Si terrà a Santa Lucia del Mela la prima edizione del “Sicilia Photo Festival” che sarà incentrata sul tema “Esploratori dell’Anima”

SANTA LUCIA DEL MELA – Tutto pronto per la prima edizione del “Sicilian Photo Festival” che si terrà a Santa Lucia del Mela. L’appuntamento proporrà una visione della fotografia fuori dagli schemi, indagando l’evoluzione del legame tra uomo e ambiente circostante. Non a caso, infatti, il tema prescelto sarà “Esploratori dell’Anima”.

L’appuntamento è fissato per il 15 giugno dalle 16.00 alle 24.00 e il 16 giugno dalle 10.00 alle 24.00 presso Piazza Milite Ignoto. Durante le due giornate, i partecipanti potranno cimentarsi in photo walk per scattare foto con macchine fotografiche o smartphone e partecipare a un contest fotografico. Sarà possibile ritrarre modelle con outfit creati da Asciari e immortalare scorci e bellezze storico-artistiche del territorio.

Prevista la presenza di tre ospiti d’eccellenza: Francesca Marani, senior photo editor di Vogue Italia, Sebastiano Leddi, fondatore della Comunità Fotografica Perimetro e Davide Bertuccio, fotografo documentarista. Presso l’ex Chiesa di Santa Maria dell’Arco, inoltre, saranno esposte le opere fotografiche di Federico Calogero, Antonino Cuccia, Danilo Curró, Roberta Guarnera, Luca Marianaccio, Valeria Pierini, Silvia Ripoll e Sonia Triolo.