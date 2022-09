S. Pier Niceto. Minacce e maltrattamenti nei confronti di familiari: arrestato - Tempostretto

Le indagini scattate in seguito alla denuncia di un parente

S. PIER NICETO – Avrebbe minacciato ripetutamente i familiari dallo scorso gennaio, quotidianamente. Fino a quando uno di loro, non tollerando più i maltrattamenti, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione di S. Pier Niceto per presentare una denuncia. Da lì sono scattate le indagini dei militari dell’Arma della Compagnia di Milazzo che hanno portato all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della Procura di Barcellona, nei confronti dell’uomo ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari.