S. Teresa. Al via i lavori per abbattere le barriere architettoniche nella chiesa di Portosalvo

Finalmente disabili in carrozzina e persone con difficoltà a deambulare potranno accedere più facilmente nel luogo di culto

S. TERESA – Sono iniziati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alla chiesa di Portosalvo. Un intervento che l’Amministrazione comunale sta realizzando grazie ad contributo straordinario di 50mila euro ottenuto dalla Regione e che prevede la realizzazione di una rampa di accesso per bypassare i gradini presenti in piazza Madonna di Portosalvo per l’accesso alla chiesa.

“Nel giro di qualche mese – ha dichiarato il sindaco Danilo Lo Giudice – contiamo di completare l’intervento ed eliminare questa atavica criticità esistente da tanti anni, rendendo così la chiesa di Portosalvo accessibile a tutti”. Il progetto, redatto dall’ingegnere Onofrio Crisafulli dell’Ufficio tecnico comunale, prevede una una spesa di 55.000 euro, coperti con i 49.000 euro assegnati dalla Regione come contributo straordinario per realizzare interventi nel settore delle infrastrutture e 6.000 euro di fondi comunali. Ad eseguire i lavori è l’impresa “Miuccio Salvatore” di Savoca, che ha offerto un ribasso del 12% per un importo di 41.052 euro oltre Iva e una spesa complessiva di 55.000 euro.

L’intervento prevede la costruzione di una serie di rampe sulla parte lato Catania di piazza Madonna di Portosalvo, dove esiste già una scalinata più piccola di quella principale, in modo da consentire di superare il dislivello tra la piazza e il sagrato tramite scivole della giusta pendenza e ripiani di sosta.