S. Teresa. Approvata al Consiglio mozione contro il caro bollette, "aiutare famiglie e imprese" - Tempostretto

Proposta dal presidente Mimma Sturiale su iniziativa del Comitato Amministratori Regione Sicilia

S. TERESA – Anche il Consiglio comunale di S. Teresa di Riva, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato all’unanimità la mozione riguardante l’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas e conseguente crisi per famiglie, imprese ed enti locali, proposta dal presidente del Consiglio Domenica Sturiale che ha accolto l’invito del portavoce del Cars (Comitato Amministratori Regione Sicilia). L’invito era rivolto a tutti i consigli comunali e puntava a far approvare e impegnare formalmente le amministrazioni comunali ad adottare ogni iniziativa utile, a livello comunale e nei limiti delle facoltà concesse agli enti locali, per sostenere imprese e famiglie in difficoltà e, inoltre, ad attivare una mobilitazione permanente di concerto con le organizzazioni e le parti sociali, le associazioni di categoria, i rappresentanti delle imprese, del mondo del lavoro e dei consumatori. Dopo l’approvazione, il documento sarà trasmesso alla presidenza del Consiglio dei Ministri e alla presidenza della Regione Siciliana, affinché ne prendano atto e possano adottare i provvedimenti conseguenti.

