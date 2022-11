S. Teresa. Al Caffè Riva d'Arte riflessioni e ricordi sugli eroi di guerra - Tempostretto

Tra gli ospiti, il presidente dell'associazione combattenti e reduci di guerra di Messina, Salvatore Brancatelli

S. TERESA – In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, nella sala convegni del Palazzo della Cultura, il Caffè Riva d’Arte con Melina Patanè, Antonello Bruno e Gabriele Camelia, ha organizzato una serata intensa di riflessione sul tema della guerra e dell’eroismo.

La presidente del Consiglio comunale Mimma Sturiale ha portato i saluti dell’amministrazione, oltre a ringraziare le forze armate che agiscono sul territorio in difesa della sicurezza e dell’ordine pubblico.

La serata, divisa in due parti, ha visto la partecipazione del regista e scrittore Fabrizio Sergi, autore del saggio-racconto “Charlie Beach” che ricorda lo sbarco alleato sulla spiaggia di S.Teresa. Un racconto emozionante coronato dalla visione del pluripremiato cortometraggio dello stesso Sergi, “Jason Brown”, in cui fa rivivere con tenerezza e commozione un episodio della Seconda Guerra Mondiale.

Melina Patanè e Fabrizio Sergi

Nella seconda parte, il presidente dell’Associazione Combattenti e reduci di Guerra di Messina, Salvatore Brancatelli, ha illustrato il libro “Decorati al Valor Militare di Messina e Provincia”, scritto dall’ex maggiore dell’esercito Vincenzo Randazzo con il quale ha collaborato nella stesura del testo. Artefice di questa presenza il maresciallo capo Antonio Puglisi, nipote del signor Carmelo Cuddo decorato con medaglia al Valore e Croce di Guerra per il coraggio dimostrato sul campo, che ha sottolineato la figura del militare, impegnato quotidianamente nell’esercizio di incarichi a supporto della sicurezza dei cittadini.

Il ricordo dei caduti

Sono stati ricordati numerosi eroici giovani che hanno perso la vita per onorare la Patria ed il dovere, tra i quali Antonio Lo Schiavo, pluridecorato medaglia d’oro e gli altri tre suoi fratelli caduti in varie operazioni. Ancora memoria per Elia Crisafulli di Casalvecchio Siculo e tanti altri decorati del comprensorio. La serata, iniziata con una analisi psicoanalitica sulle cause guerra e sul concetto di Eroe, a cura della presidente del sodalizio, Melina Patanè, supportata da un significativo contributo del vice presidente Antonello Bruno, è stata arricchita dalla voce della talentuosa cantante Barbara Ceccio e ha visto la presenza di numerosi ospiti di riguardo: il generale Giunta, che ha illustrato alcuni aspetti significativi delle attività di pace dei soldati nei tempi odierni, la poetessa Maria Pia Crisafulli che ha declamato una sua lirica, la signora Gisella Cuddo figlia del citato eroe decorato, con i suoi personali ricordi.

Patanè: “L’importanza di riflettere sul passato”

L’incontro è stato valorizzata dalle foto d’epoca che hanno ricordato le commemorazioni degli anni ’60, alla presenza dei reduci e dei familiari dei decorati. “Memorie – ha evidenziato Melina Patanè – da custodire con molto rispetto e riguardo, perché nonostante la guerra sia una espressione negativa della civiltà umana, gli uomini che vi hanno combattuto lo hanno fatto con dignità personale e spesso a discapito della stessa vita, senza dimenticare il fardello di dolore delle famiglie, oltre alle penose condizioni di vita affrontate per tanti anni, anche dopo la fine delle ostilità. Ora che stiamo rivivendo la paura di un nuovo conflitto, fermiamoci a riflettere sul passato, per evitare ulteriori tragedie”.

Articoli correlati