S. Teresa. Caos viabilità, il Pd chiede un piano estivo e pass per i residenti

Le proposte del circolo dei democratici su alcune problematiche che interessano la cittadina jonica

S. TERESA – Viabilità, carenza di parcheggi e condizioni delle strade cittadine. Il Circolo del Pd di S. Teresa torna alla carica per affrontare nuovamente alcuni dei temi “caldi” che interessano il centro jonico. Problemi che la cittadinanza subisce soprattutto durante i mesi estivi, quando la popolazione aumenta sensibilmente.

Il Pd ha ribadito la necessità di un piano del traffico estivo “che consenta al lungomare di alleggerire il traffico veicolare che nei momenti di sovraffollamento potrebbe impedire persino il transito di eventuali mezzi di soccorso”. Altro aspetto ritenuto “opportuno e giusto” dal circolo del Pd è quello dell’intensificazione dei controlli per contrastare le violazioni del codice della strada.

Sul fronte delle proposte, viene richiesta “l’istituzione del pass per i residenti, magari a zone, come avviene in tanti comuni della Sicilia”. In più, l’idea del Circolo è sempre quella di promuovere l’utilizzo delle bici durante la bella stagione, “un’attività sostenibile sia per l’ambiente che per la salute – spiegano i democratici – dove però incide negativamente la mancanza di una vera pista ciclabile a norma e per l’intera lunghezza del nostro lungomare”.

Il Pd segnala inoltre lo stato del marciapiede del lungomare, che nonostante qualche piccolo intervento presenta ancora il rischio caduta per i pedoni. Interventi urgenti di manutenzione che vengono richiesti anche in via Delle Fabbriche.

Infine, il Pd è tornato sul “grave episodio del transito di una ruspa (bobcat) nella spiaggia, in presenza di diversi bagnanti, con l’altissimo rischio incidente”, anche alla luce del recente dramma di Cervia, dove una donna è stata travolta in spiaggia da un mezzo di pulizia mentre prendeva il sole. “Auspichiamo che il sindaco dia delle spiegazioni alla cittadinanza”, conclude il circolo del Pd