S. Teresa. Caso antenne, lunedì assemblea pubblica nel Palazzo della Cultura - Tempostretto

L'incontro è stato promosso dal Comitato Jonico Beni Comuni

S. TERESA – Il prossimo lunedì, 6 febbraio, alle 18.30 nei locali del Palazzo della Cultura, il Comitato Jonico Beni Comuni promuove, con l’amministrazione e la cittadinanza attiva, un’assemblea pubblica affinché si collabori alla creazione di uno spazio di incontro e confronto sul tema delle antenne per la telefonia. Il tema è tornato recentemente di grande attualità a S. Teresa e ha portato il Comune, dopo le polemiche, a revocare in autotutela un permesso per realizzare un nuovo impianto. “Si affronteranno – spiegano gli organizzatori dell’incontro – gli aspetti rilevanti dell’argomento, considerando le necessità di tutti gli attori interessati, tutelando prioritariamente la salute pubblica nel rispetto della fruibilità del servizio di telefonia mobile, al quale ovviamente nessuno di noi oggi è disposto a rinunciare.

Si getteranno le basi per addivenire ad un aggiornamento condiviso del Piano Antenne, spiegano gli organizzatori, che regolamenti le nuove richieste e accolga le antenne già presenti nel centro urbano partendo dal Regolamento di cui la comunità già dispone. “Minimizzarne e monitorare costantemente gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche sulla salute, le emissioni e gli impatti delle Stazioni Radio Base sul territorio e sul valore economico del patrimonio urbanistico è un dovere etico”, conclude il Comitato Jonico Beni Comuni