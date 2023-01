S. Teresa. Covid tra il personale, il sindaco chiude l'asilo nido per tutta la settimana - Tempostretto

Provvedimento del primo cittadino per evitare la diffusione del contagio

S. TERESA – Casi di Covid tra il personale educativo e ausiliario all’asilo nido comunale “Montessori” di S. Teresa di Riva. Ricevuta la comunicazione da parte della coordinatrice dell’asilo, il sindaco Danilo Lo Giudice ha deciso di chiudere la struttura da domani, 17 gennaio, a venerdì 21 gennaio, quindi per tutta la settimana. La attività riprenderanno lunedì prossimo.

“Tale contesto – ha spiegato il primo cittadino nell’ordinanza – soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura possibile di contenimento e gestione adeguata, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per i fruitori del servizio asilo nido comunale”. Da qui la decisione di “assumere immediatamente ogni misura precauzionale idonea ad evitare la diffusione del contagio provvedendo alla chiusura dell’asilo nido comunale sito in via Fratelli Lo Schiavo, dal 17 al 21 gennaio 2023″.