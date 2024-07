S. Teresa. Crisi idrica, il Pd invita l’Amministrazione a contenere gli sprechi

Nel mirino del circolo anche l'uso delle docce in spiaggia durante i mesi di luglio e agosto

S. TERESA – In considerazione dell’emergenza siccità che ha investito la Sicilia “anche a S. Teresa è vitale affrontare il problema con la dovuta serietà e concretezza per la cittadinanza, per le attività commerciali e produttive”. Lo sostiene il circolo del Pd in una nota firmata dal segretario Angelo Casablanca.

“Allo stato attuale – spiega Casablanca – non sappiamo lo stato dei pozzi, se l’afflusso dall’Alcantara ha subito delle riduzioni e quindi se l’erogazione è regolare e costante e soprattutto se lo sarà nei mesi a venire. Comunque sia – aggiunge il segretario del circolo Pd – è vitale evitare inutili sprechi di acqua, ad iniziare dalla spiaggia, con continui inutili utilizzi delle docce o peggio ancora dello spreco di acqua per bagnare i campetti sportivi. Anche l’irrigazione delle piante sul lungomare, in gran parte secche, è uno spreco che non ci si può permettere”.

In ragione dell’aumento della popolazione nei mesi di luglio ed agosto e per contenere, non augurabili disagi per i residenti da settembre in poi, il Pd chiede che l’amministrazione comunale “ponga in essere una efficace campagna contro gli sprechi e programmi l’eventuale realizzazione di altri pozzi, da utilizzare in caso di urgenza, ad iniziare dal completamento del pozzo a Fautarì, non ancora messo in opera nonostante le ripetute mancanze di acque degli anni passati”, conclude il segretario Angelo Casablanca.