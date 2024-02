S. Teresa. Criticità nella condotta del depuratore, quasi completati i lavori in mare

Gli interventi consistono nella sostituzione del tratto finale dello scarico, ad una profondità di 30/40 metri

S. TERESA – Sono in dirittura d’arrivo i lavori di manutenzione straordinaria della condotta sottomarina di scarico del depuratore comunale di S. Teresa (utilizzato anche dal Comune di Savoca). Si tratta di operazioni molto attese, in quanto – come spiegato dal sindaco Danilo Lo Giudice – sono emerse delle criticità strutturali, specie nel tratto finale, per le quali si rendono necessari interventi specifici.

L’intervento in corso e ormai quasi ultimo, dal punto di vista tecnico, prevede la sostituzione del tratto finale di condotta, compreso tra 30 e 40 metri di profondità, con un tubo in polietilene ad alta densità lungo circa 30 metri e dotato di 6/8 diffusori del diametro di 120 mm ciascuno.

Per la manutenzione straordinaria della condotta sottomarina dell’impianto di depurazione di contrada Catalmo, l’ufficio tecnico comunale ha predisposto un progetto dell’importo complessivo di 62mila fondi. Il Comune, per sostenere la spesa, utilizzerà il contributo ricevuto dalla Regione in quanto ente facente parte dell’Associazione nazionale dei Comuni virtuosi. Tali fondi possono essere infatti destinati ad azioni finalizzate a migliorare la qualità della vita, la difesa del territorio e dell’ambiente.

I lavori di manutenzione straordinaria della conduttura sono stati affidati alla ditta “La.Re.Sub di Costa Rosario & C. Sas” di Messina, che ha offerto un ribasso dell’1% per l’importo di 54mila 467 euro oltre Iva, per una spesa totale di 60mila 316 euro. L’impresa è intervenuta via mare con un’imbarcazione per eseguire i lavori di sostituzione del tratto finale della condotta. Gli interventi di montaggio nella nuova struttura sono eseguiti da personale specializzato direttamente sott’acqua.