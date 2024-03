S. Teresa di Riva Comune plastic free, premiato a Milano con due tartarughe

Un riconoscimento nazionale per l'impegno contro l'inquinamento da plastica

Grande soddisfazione a Santa Teresa di Riva per il conferimento del prestigioso premio “Comune Plastic free 2024”. La cittadina siciliana si è aggiudicata ben due tartarughe, posizionandosi a un livello virtuoso nell’impegno per la tutela dell’ambiente e la promozione di una cultura sostenibile per le generazioni a venire. La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano alla presenza di illustri personalità, tra cui il presidente di Plastic free Luca De Gaetano, il direttore generale Plastic free Lorenzo Zitignani, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il vicepresidente del Senato e il Vicepresidente della Camera dei Deputati.

Un premio che premia le buone pratiche

Il riconoscimento “Comune Plastic free” non si limita a premiare l’impegno profuso, bensì valuta l’adozione di concrete misure volte a migliorare il territorio sotto il profilo ambientale. I criteri di valutazione si basano su cinque pilastri fondamentali: lotta senza quartiere agli abbandoni illeciti di rifiuti (con un impegno costante per mantenere il territorio pulito e decoroso); sensibilizzazione capillare della cittadinanza (educazione ambientale come chiave per un futuro sostenibile); collaborazione fattiva con Plastic free onlus (un sodalizio solido per la promozione di buone pratiche); gestione efficiente e responsabile dei rifiuti urbani (un sistema efficiente per ridurre l’impatto ambientale) e realizzazione di attività virtuose a tutela dell’ambiente (un impegno costante per un futuro più verde).

Un traguardo frutto di sinergia e dedizione

Il raggiungimento di questo importante riconoscimento è il risultato di un lavoro sinergico portato avanti dall’assessore all’Ambiente Gianmarco Lombardo e dalla consigliera Vanessa Triolo. La loro tenacia e dedizione hanno permesso a Santa Teresa di Riva di distinguersi come comune virtuoso nella lotta contro l’inquinamento da plastica. “Non possiamo che essere orgogliosi di questo traguardo – ha commentato il sindaco Danilo Lo Giudice – e ci impegniamo per raggiungere il prossimo anno il livello di tre tartarughe. Inoltre, grazie a un emendamento presentato in finanziaria, riceveremo un contributo economico dalla Regione Siciliana per questo risultato raggiunto”.

Un plauso all’impegno di Lombardo e Triolo

Il sindaco Lo Giudice ha inoltre espresso il suo plauso all’assessore Gianmarco Lombardo, “sempre in prima linea” nell’impegno per l’ambiente, e alla consigliera Vanessa Triolo, che il 9 marzo ha rappresentato la comunità di S. Teresa alla cerimonia di premiazione a Milano. Il conferimento del titolo “Comune plastic free 2024” rappresenta un motivo di grande orgoglio per Santa Teresa di Riva e conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di proseguire sulla strada della sostenibilità e della tutela dell’ambiente.