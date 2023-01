S. Teresa. Finanziati 5 progetti di servizio civile per 22 posti: istanze entro il 10 febbraio - Tempostretto

Possono fare domanda tutti i giovani tra 18 e 29 anni

S. TERESA – Anche quest’anno il Comune di S. Teresa di Riva si è visto approvare e finanziare 5 progetti del Servizio Civile Universale. In totale saranno 22 i giovani che potranno essere impiegati. Questi i progetti con i posti disponibili: “Assistiamo” (6 posti), “Kids Generation” (6 posti), “Culturalmente” (4 posti), “Edu4Green” (4 posti), “Resilienza Culturale” (2 posti) Il bando ed i progetti sono reperibili sul sito del Comune. La domanda deve essere presentata sulla piattaforma entro il 10 febbraio 2023, alle ore 14.00 (bisogna essere muniti di Spid).

Possono fare domanda tutti i giovani tra 18 e 29 anni (non compiuti alla data di consegna della istanza) di cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché sia regolarmente soggiornante in Italia.

“Un’altra opportunità per 22 giovani del territorio per fare una splendida esperienza di volontariato che gli consentirà di crescere, formarsi e dare un prezioso contributo alla comunità”, ha evidenziato il sindaco Danilo Lo Giudice. L’iter di presentazione dei progetti è stato seguito dal vicesindaco Annalisa Miano.