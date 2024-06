S. Teresa. Gli alunni della Direzioni Didattica alla scoperta dell’integrazione

Undici classi hanno preso parte al progetto promosso dal Lions Club S. Teresa

S. TERESA – Giornata entusiasmante e ricca di emozioni alla Direzione Didattica di S. Teresa grazie alla manifestazione finale del service nazionale Lion “Kairòs, integrazione al contrario”. L’evento si è tenuto nell’aula magna della scuola primaria “Felice Muscolino”, dove sono convenuti gli alunni delle classi seconde e terze che, rispettivamente, hanno preso parte attiva ai progetti “Alla scoperta dell’Alveare” e “Alla ricerca di Abilian”, promossi dal Lions Club di S.Teresa di Riva.

I piccoli rappresentanti delle undici classi provenienti dai cinque plessi della Direzione Didattica (Barracca, Bucalo, Cantidati, Centro e Sparagonà), si sono alternati nel presentare i loro meravigliosi elaborati creati sinergicamente nelle classi durante il corso dell’anno scolastico con grande soddisfazione dei docenti che li hanno seguiti: cartelloni, particolari lavori tridimensionali, diari con riflessioni personali, disegni ispirati da artisti come Keith Haring e Andy Warhol. Ma anche poesie, giochi a quiz e gadget stimolati dalle tematiche della inclusione, della solidarietà, della cooperazione, dell’amicizia per superare le barriere culturali sulla diversità e potere agire quotidianamente per una convivenza civile e rispettosa.

Erano presenti alla manifestazione finale del progetto “Kairòs, integrazione al contrario” la dirigente Maria Grazia D’Amico e la referente scolastica dei progetti Flavia Briguglio, il presidente del Lions Club santateresino Roberto Crisafulli, Massimo Caminiti responsabile di Club del service e numerosi soci, tra i quali Carmela Maria Lipari, presidente di Zona 8. Tutti hanno avuto parole di elogio e si sono complimentati con gli alunni per la bravura e spontaneità degli interventi, ma anche con i docenti che hanno saputo trasmettere il vero senso dei progetti. A ricordo dell’attività svolta, infine, ai 200 partecipanti sono stati donati dal Lions Club un segnalibro e un adesivo. Un attestato di merito è stato invece consegnato a tutte le singole classi che hanno partecipato ai progetti.