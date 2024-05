S. Teresa. L’Amando Volley aderisce al progetto Unicef “Adotta una pigotta”

La consegna di tre bambole di pezza che raffigurano le capitane della B1 Bertiglia, della serie C Cosentino e dell'U18 Frazzica

SANTA TERESA DI RIVA – La solidarietà scende in campo a Santa Teresa di Riva grazie alla generosità della società Amando Volley, presieduta da Andrea Lama, che ha aderito al progetto dell’Unicef “Adotta una pigotta”, che garantisce cure ed assistenza ai bambini dei Paesi più poveri del mondo. Un’iniziativa benefica che, in questo caso, ha fatto tris, avendo adottato ben tre pigotte raffiguranti tre atlete di punta della società santateresina che militano nei vari campionati.

Pigotte raffiguranti le pallavoliste dell’Amando Volley

Grazie alle abili mani delle volontarie dell’Unicef che realizzano le famose bambole di pezza, ed in particolare a Tinuccia Bartolotta, Marzena Cacopardo, Marinella Famiani e Giovanna Lo Turco del laboratorio di Letojanni sono state riprodotte con cura e minuziosi le giocatrici Benny Bertiglia capitano e opposto della Serie B1, Floriana Cosentino libero e capitano della Serie C e Ludovica Frazzica libero e capitano dell’Under 18 e della Prima Divisione, abbigliate ovviamente con il completo di rappresentanza.

La consegna e la solidarietà della società santateresina

Le pigotte pallavoliste sono state consegnate nel corso di una semplice cerimonia svoltasi nei giorni scorsi nel palazzetto di Bucalo. Alla consegna delle pigotte ha preso parte anche la presidente provinciale Unicef, Angela Rizzo Faranda che ha incontrato il dirigente Nino Bucalo e i due allenatori della società santateresina Alessandro Prestipino e Salvatore Nicita. L’Amando Volley ha offerto un congruo contributo per sostenere il progetto dell’Unicef dimostrandosi campionessa di solidarietà e altruismo, valori che vanno oltre la sportività e che dimostrano quanto l’unione faccia la forza non solo in campo ma anche nella vita quotidiana.