S. Teresa. Madonna di Porto Salvo, mosaico di colori ed una moltitudine di fedeli VIDEO-FOTO - Tempostretto

Le tradizionali infiorate, hanno fatto da cornice ai solenni festeggiamenti in onore della Vergine. In migliaia per le processioni a mare e lungo le vie della cittadina jonica

S. TERESA DI RIVA – Una moltitudine di fedeli ha fatto da cornice alla processione in onore della Madonna di Portosalvo, celebrata nell’omonima parrocchia a sud di S. Teresa (la più grande del centro jonico). La sacra e venerata statua posta su una barca e avvolta nel manto degli ex voto, ha fatto rientro in chiesa dopo la mezzanotte. Toccante l’ingresso trionfale. La processione è stata preceduta dal solenne pontificale presieduto dal cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo. Alla funzione erano presenti tra gli altri il sindaco, Danilo Lo Giudice, il sindaco metropolitano di Messina Federico Basile, il presidente della Corte d’appello di Catania Filippo Pennisi e il comandante della locale stazione dei carabinieri, luogotenente Maurizio Zinna.

Sabato aveva avuto luogo la tradizionale processione a mare, sempre dopo la solenne celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Giuseppe Sciacca. Altra caratteristica della festa santateresina (parecchio articolato il programma allestito dal parroco, don Agostino Giacalone con i collaboratori del Comitato) le infiorate, tappeti artistici con immagini sacre, dedicate alla Madonna. I giovani hanno lavorato alacremente e con grande professionalità, realizzando opere che hanno riscosso consensi e applausi dai fedeli e dai curiosi che hanno partecipato alla festa patronale, Una fede innata nei confronti della Madonna di Portosalvo ha così reso possibile la realizzazione di un capolavoro, frutto dell’unione e della solidarietà di quartieri ed artisti. Nel contesto dei festeggiamenti va inserito il Grest, che come ogni anno ha “attirato e coinvolto” centinaia di ragazzini e bambini con un serie di attività, anche oltre i confini di S. Teresa di Riva. Significativa la cerimonia di chiusura, una festa di suoni e di colori, culminata con la celebrazione della Santa Messa in una chiesa colma di giovanissimi.