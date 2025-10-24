 S. Teresa. Mario Incudine è Archimede con la formula del teatro-canzone

Redazione

venerdì 24 Ottobre 2025 - 17:49

Domenica al Teatro Val d'Agrò la “geniale solitudine” del siracusano, monologo di Costanza Di Quattro, regia di Alessio Pizzech, con Antonio Vasta e Tommaso Garrè

S. TERESA – Tra leggenda e verità, il testo di Costanza Di Quattro “Archimede, la solitudine di un genio” con Mario Incudine, Antonio Vasta e Tommaso Garrè diretti da Alessio Pizzech, sarà di scena domenica 26 ottobre a Santa Teresa Riva, sul palcoscenico del Nuovo Teatro Val d’Agrò. Lo spettacolo, per la rassegna diretta da Cettina Sciacca, inizia alle ore 18.30: la prima recita è già sold out ed è in corso la vendita dei biglietti per la seconda, alle ore 20.

Quello su Archimede, nella formula del teatro-canzone, è un monologo fantastico dove il genio siracusano – nei panni (e nella voce) di Mario Incudine, sul palco con Antonio Vasta e Tommaso Garrè – ripercorrerà la sua vita. Un racconto in cui il grande matematico si mette a nudo, rivelando il suo tormento: quello di essere un uomo solo, costretto ad abbandonare la donna che ama e a dimostrare ogni giorno al mondo intero di essere meritevole della sua fama. Un personaggio “border-line”, diremmo oggi, condannato a vivere il confine incerto tra la genialità e la pazzia. Scene e costumi di Andrea Stanisci per una coproduzione Brescia, Trieste e Ragusa.

“Le parole che Costanza affida ad Archimede – commenta Pizzech nelle note di regia – risuonano come un monito perché la bellezza, il pensiero che scaturisce dal sapere ed dall’esperienza della conoscenza siano i soli strumenti per dare forma ad un futuro possibile”.

La stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.

