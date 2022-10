S. Teresa. "Mi sballo con un senso", premiato il corto musicale di Massimiliano Campo - Tempostretto

L'ultimo lavoro del regista e attore santateresino ha ricevuto la menzione d'onore al Madonie Film Festival

S. TERESA – Il cortometraggio musicale di Massimiliano Campo, attore e regista di originario S. Teresa, intitolato “Mi sballo con un senso”, ha ricevuto la menzione d’onore al Madonie Film Festival. “Sono molto contento di questo riconoscimento – racconta Campo – nonostante non sia il primo che ricevo. Ma reputo questo più rilevante perché mi è stato conferito nella mia amata Sicilia”.

Il cortometraggio tratta la storia di un ragazzo che fa uso di stupefacenti, non consapevole che la sua vita stia precipitando. L’incontro con un amico cambierà però il corso degli eventi. “Ho scritto e diretto il progetto – spiega Massimiliano Campo – in collaborazione con Davide Caminiti che è anche autore del testo e arrangiatore del brano musicale”. Campo ha già al suo attivo esperienze lavorative con registi come Vittorio Sindoni e Nanni Moretti, nonché la partecipazione a vari progetti per la Rai, come “Domenica in”, ed è stato protagonista nella docufiction del programma di Rai Due “Linea d’ombra” dove ho interpretato Pietro De Negri, il “canaro della Magliana”. “Ho tanti progetti in cantiere – anticipa il regista e attore santateresino – in particolare, uno di questi coinvolgerà la nostra comunità”.