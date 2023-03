S. Teresa. Sp23 chiusa, "un risarcimento per attività economiche e famiglie" - Tempostretto

Il consigliere Santino Veri ha inviato una nota al sindaco, sollecitando un aiuto per i residenti a Misserio

S. TERESA – Con un nota al sindaco Danilo Lo Giudice, il consigliere comunale di minoranza Santino Veri ha chiesto un risarcimento economico per le attività danneggiate dalla chiusura della Sp23 e per le famiglie di Misserio (attraverso uno sgravio delle bollette di acqua e rifiuti). “Da oltre dieci giorni – ha spiegato Veri – la frazione di Misserio è isolata in quanto le ben note vicende riguardanti il crollo della Sp23, impediscono l’accesso al centro abitato. In questa frazione insistono alcune attività imprenditoriali, tra le quali due macellerie, un forno, una bottega di generi alimentari e un mulino, che a causa della interruzione della strada non possono rifornirsi delle materie prime necessarie per espletare al meglio le loro attività. I mezzi pesanti, infatti, non possono raggiungere la frazione neanche dalla strada provinciale Savoca-fautari-Misserio a causa della strettoia che ne impedisce il transito fino alla frazione”.

La richiesta di risarcimento

Santino Veri evidenzia disagi anche per le famiglie. “I cittadini di Misserio a causa dell’interruzione stradale – aggiunge nella sua nota al sindaco – sono costretti a raggiungere i paesi a valle e le altre località dove solitamente vanno a svolgere le proprie attività lavorative attraverso la provinciale Misserio-Fautari-Savoca con notevole perdita di tempo e aumento dei costi di trasporto”. Veri chiede dunque al sindaco Lo Giudice di alleviare i disagi per i residenti a Misserio con il risarcimento del danno causato: mille ero per ogni attività imprenditoriale e commerciale danneggiata dall’interruzione stradale; 250 euro per ogni famiglia residente in Misserio attraverso lo sgravio della prossime bollette dell’acqua e dei rifiuti solidi urbani.

