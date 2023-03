Frana Sp23, si lavora fino a tarda sera per riaprire prima possibile - Tempostretto

Sopralluogo del sindaco di S. Teresa, Lo Giudice, che ha chiesto alla ditta una sforzo di uomini e mezzi

S. TERESA – Questa mattina il sindaco di S. Teresa, Danilo Lo Giudice, ha effettuato un nuovo sopralluogo nella frazione di Misserio per verificare lo stato dell’arte dei lavori sulla Sp23, dove nella notte tra il 28 febbraio e l’1 marzo si è verificata una frana che ha causato il crollo della sede stradale. “Attualmente – ha spiegato Lo Giudice – si sta completando la messa in sicurezza temporanea del punto critico dove è avvenuta la frana. Dopodiché si procederà con le lavorazioni previste da progetto, cercando anche di capire se possibile una soluzione che intanto ci consenta di poter riaprire quanto meno ad un transito a senso unico”. Proprio in prossimità della frana erano in corso lavori di consolidamento e ampliamento della sede stradale. Una situazione che ha permesso l’avvio immediato di interventi mirati alla riapertura della strada.

Maggiori certezze tra qualche giorno

“Con l’ingegnere Curcuruto, direttore dei lavori, con il geometra Maggioloti della Città metropolitana e con l’impresa siamo in costante aggiornamento – ha spiegato il sindaco – e a metà settimana potremo fare un punto più dettagliato della situazione per capire come proseguire. Ringrazio la ditta e il direttore dei lavori che hanno risposto positivamente alla mia richiesta di mettere uomini e mezzi anche fino a tarda sera, compreso il sabat. Ho chiesto un ulteriore sforzo nei prossimi giorni per poter cercare di accelerare quanto più possibile le lavorazioni al fine di eliminare la criticità in breve tempo”.

