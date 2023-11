S. Teresa. Torrente Portosalvo, sopralluogo con l'Enel: i lavori di messa in sicurezza proseguono - Tempostretto

Il progetto prevede una spesa complessiva di un 1 milione 345mila euro

S. TERESA DI RIVA – Enel e direttore dei lavori, hanno eseguito un sopralluogo lungo il Torrente Portosalvo di S. Teresa di Riva, dove sono in corso gli interventi di messa in sicurezza e sistemazione idraulica, per definire lo spostamento di Palo della luce e dei fili di media tensione. Sul posto anche l’assessore Domenico Trimarchi. “Al momento – spiega – stiamo rispettando i tempi di marcia e, se non ci sono intoppi, entro qualche mese finiremo anche questi lavori”.

Il progetto prevede una spesa complessiva di un 1 milione 345mila euro per sistemazione idraulica, la risagomatura del terreno d’alveo e la messa in opera di materassi di pietre sistemati all’interno di rete metallica (i cosiddetti materassi Reno). Lateralmente verranno poggiati, in corrispondenza dei salti, sopra i materassi, gli argini formati da filari di gabbionate di pietre assestate all’interno di rete metallica con la funzione di contenimento del terreno dietro le sponde.

Inoltre, per raggiungere i terreni agricoli della zona e un nucleo abitativo, situati rispetto alla via Savoca, al di là del torrente, è prevista una passerella carrabile da realizzare in unica campata con travi appoggiate sopra due spallette in cemento armato rivestite con pietre locali. Scorrendo all’interno del centro abitato, con le abitazioni a stretto contatto con l’alveo, il torrente Portosalvo ha sempre destato grande preoccupazione, considerato il rischio di esondazione e la vicinanza delle abitazioni, a stretto contatto con l’alveo.