S. Teresa. "Un albero per il futuro" piantato alla scuola primaria di Bucalo - Tempostretto

Iniziativa delle scuole di inglese Helen Doron English. Mercoledì il bis al Comprensivo Evemero

S. TERESA – “L’inglese per un futuro più verde”: questo lo slogan dell’evento promosso e realizzato dalla rete internazionale di scuole di inglese Helen Doron English, attiva dal 1985. Ieri mattina, nel cortile della scuola primaria “Michele Trimarchi” di Bucalo si è concretizzato il progetto “Un albero per il futuro”. La dirigente della Direzione Didattica di S. Teresa di Riva, Maria Grazia D’Amico, ha accolto la manager del centro Helen Doron English S. Teresa, Rossana Gennaro, e insieme ai numerosi e volenterosi studenti hanno messo a dimora un alberello. Un gesto simbolico e concreto allo stesso tempo per il nostro pianeta: ricordare a tutti che non abbiamo un pianeta di riserva e che questo mondo non lo abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato, come affermava saggiamente il barone Baden-Powell. Per l’amministrazione comunale di S. Teresa, erano presenti la presidente del Consiglio Mimma Sturiale, gli assessori Gianmarco Lombardo e Domenico Trimarchi, la consigliera comunale Vanessa Triolo.

Mercoledì bis al Comprensivo Evemero

Ancora una volta le scuole Helen Doron English si sono dimostrate attente ai bisogni della società, facendosi promotrici di un’iniziativa a tema green. Il progetto “Un albero per il futuro” sarà replicato mercoledì 8 marzo, alle 11.15, all’Istituto Comprensivo Evemero, alla presenza della professoressa Angela Mancuso, e delle dirigenti dei centri Helen Doron a Messina: la Helen Doron Centro, la Helen Doron Messina Sud e la Helen Doron Messina Nord.

L’entusiasmo e l’impegno sul territorio di questa rete scolastica va oltre l’insegnamento dell’inglese a bambini e ragazzi a partire dai 3 mesi, e si estende a quella cura e tutela dell’ambiente che insieme alla solidarietà e all’inclusione fanno parte dei valori centrali delle scuole Helen Doron e si riassumono nello slogan di tutti coloro che fanno parte di questa grande e importante organizzazione internazionale: “more than English, values for life!”.