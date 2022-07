S. Teresa. Un tandem "rosa" alla guida del Consiglio comunale - Tempostretto

Mimma Sturiale rieletta presidente. Tra tre anni lascerà il posto alla sua vice Mariella Di Bella

S. TERESA – Il Consiglio comunale di S. Teresa di Riva si tinge di rosa. Lunedì sera, in occasione dell’ultima seduta assembleare al Palazzo della Cultura, sono stati eletti i componenti dell’ufficio di presidenza. Alla guida del Civico consesso, così come previsto, è stata riconfermata la presidente uscente Mimma Sturiale. Vice presidente del Consiglio è stata invece eletta Mariella Di Bella. In base agli accordi pre elettorali, Sturiale e Di Bella si scambieranno successivamente i rispettivi ruoli. Sturiale manterrà infatti la guida del Consiglio per i prossimi 3 anni, per poi cedere il posto alla sua attuale vice. L’elezione è avvenuta con i soli voti della maggioranza (8) in quanto i consiglieri di minoranza non hanno partecipato ai lavori consiliari.

La presidente Sturiale ha rivolto “un sincero e commosso grazie” a chi l’ha sostenuta, “ma soprattutto – ha aggiunto – a chi mi ha incoraggiato, consigliato e supportato; un grazie a tutta la mia famiglia, a mio marito, ai miei figli e a tutti gli amici che mi sono stati vicini con affetto nella stima e nella fiducia reciproca. Il mio mandato – ha concluso – è stato e continuerà ad essere ispirato ai principi democratici e alla piena collaborazione con tutti i singoli componenti del consiglio comunale”. Nella stessa seduta sono avvenute le surroghi dei consiglieri dimissionari subentrati in giunta, Annalisa Miano e Gianmarco Lombardo. Al loro posto sono entrati a far parte dell’assemblea Mariella Di Bella e Santino Scarcella.