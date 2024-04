S. Teresa, verso un futuro sostenibile con il nuovo Piano urbanistico generale

Un progetto ambizioso che prende forma dall'incontro tecnico tra Amministrazione comunale, progettisti e figure tecniche

S. TERESA – Sviluppo sostenibile e condivisione sono i capisaldi del nuovo Piano urbanistico generale di S. Teresa, il vecchio Prg. Un progetto ambizioso che prende forma dall’incontro tecnico tra Amministrazione comunale, progettisti e figure tecniche, tenutosi presso il Palazzo municipale. Cartografie e raccolta dati sono i due pilastri su cui poggerà l’intero iter. L’analisi e la condivisione delle mappe esistenti, integrate e aggiornate, forniranno una rappresentazione completa e precisa del territorio comunale, base fondamentale per la costruzione del piano. In parallelo, grande attenzione sarà posta all’acquisizione di dati aggiornati su demografia, socioeconomia, ambiente, assetto del territorio, servizi e infrastrutture. Tutti elementi cruciali per la stesura di un Pug concreto, attuabile e rispondente alle esigenze reali della comunità.

L’aggiornamento dei dati

Parallelamente, verrà posta grande attenzione all’acquisizione di dati aggiornati su molteplici aspetti chiave. Demografia, socioeconomia, ambiente, assetto del territorio, servizi e infrastrutture: tutti elementi cruciali per la stesura di un Pug concreto, attuabile e rispondente alle esigenze reali. La condivisione aperta e trasparente delle informazioni tra tutti i soggetti coinvolti è considerata dagli amministratori un tassello fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo. Ma i lavori non finiscono qui. Una volta completata la fase di condivisione e analisi delle informazioni, si procederà con la pubblicazione dell’avviso di formazione del Pug. Successivamente, verrà avviata la fase di concertazione e coinvolgimento pubblico-privato. Sarà un momento di confronto e dialogo aperto con la cittadinanza, per raccogliere osservazioni, proposte e suggerimenti preziosi per la stesura definitiva del piano.

L’Amministrazione comunale si è impegnata a mantenere un dialogo aperto e costante con i cittadini durante l’intero processo di redazione. L’obiettivo è quello di garantire la massima partecipazione e il coinvolgimento in tutte le fasi decisionali, favorendo la condivisione delle scelte strategiche per il futuro del territorio. “Con l’ultimazione di questa fase propedeutica,” ha dichiarato il Sindaco Danilo Lo Giudice, “avverrà la pubblicazione dell’avviso di formazione del Pug, dando inizio alla successiva fase di concertazione e coinvolgimento pubblico-privato. Un momento di fondamentale importanza per la costruzione di un piano urbanistico condiviso e rispondente alle esigenze della nostra comunità”.