Sabato MessinAttiva ripulirà il torrente Gazzi - Tempostretto

L'appuntamento è per sabato 16 dicembre armati di sacchi, guanti e tanta buona volontà

MESSINA – Con l’obiettivo di abbellirla, sono molte le iniziative portate avanti sul viale Gazzi, come la recente messa a dimora di molti alberi e piante. Ma questa richiesta di bellezza non basta a scoraggiare gli incivili, che continuano ad abbandonare lì l’immondizia, indisturbati. Per questo, armati di sacchi, guanti e tanta buona volontà i ragazzi di MessinAttiva interverranno in quella zona.



“Non sarebbe un sogno – dicono – vedere una città pulita, verde, accogliente, per come tanti altri cittadini stanno cercando di ottenere?”.

L’appuntamento è per sabato 16 dicembre, alle 14:30, in via Alessandro Volta, 7.