1casaperilcirs. Le Glorius in concerto e una cena solidale

Uno straordinario e inconsueto ensemble vocale tutto al femminile per sostenere una causa “tutta al femminile”. Stiamo parlando del concerto delle Glorius4 al Circolo dei Canottieri Thalatta, sabato 20 ottobre, dalle ore 20.30. L’evento – concerto e cena - è voluto dalla Società Canottieri, unica società sportiva ultracentenaria della nostra città, per sostenere il Cirs di Messina, l’ente di reinserimento sociale che quest’anno si è intestata la battaglia per evitare che venga smantellato lo stabile che da trent’anni ospita la casa famiglia La Glicine, un luogo che custodisce le storie e i percorsi di recupero di donne vittime di violenze o in difficoltà con i loro bambini.

Sarà un appuntamento da non perdere quello con le Glorius4, gruppo composto da Agnese Carrubba, Federica D’Andrea, Cecilia Foti e Chiara Millimaggi, che arrivano ai Canottieri direttamente dal Giappone dove hanno partecipato nella qualità di finaliste al 19° Osaka international music competition 2018.

Le Glorius, Primo Premio e Premio d’Onore al Concours International Léopold Bellan di Parigi e pronte a lanciare il nuovo album dal titolo “Play” con la produzione artistica di Tony Canto, si esibiranno in un repertorio che spazia dal jazz al pop con brani da Aretha Franklyn ad Alicia Keys, da Elvis ai Fugees, dalle Chordettes a Mika.

«Sono davvero grata all’Associazione dei Canottieri per questa iniziativa a sostegno del Cirs – spiega la presidente Maria Celeste Celi – e sono orgogliosa come non mai di essere messinese, per come la città si sta stringendo attorno la Casa Famiglia. Colgo l’occasione per ringraziare anche gli organizzatori di Messina Street Food che ci hanno voluto dedicare una serata all’insegna della solidarietà e del gusto con i grandi chef siciliani. Anche il 20 ottobre, nella splendida sede dei Canottieri sarà l’occasione per ascoltare buona musica e assaporare i gusti della tradizione culinaria. Ma soprattutto – conclude la Maria Celeste Celi - sarà una occasione di “incontro”, per impegnarsi, divertendosi, in una battaglia di civiltà che punta a salvare la Casa delle Donne del Cirs».

La serata si concluderà con una cena, nella splendida sede dei Canottieri in via Vittorio Emanuele II, che sarà preparata dagli chef dei Canottieri da consumare davanti alle acque dello Stretto. Un piatto “sorpresa” uscirà dalla cucina della Casa Delle Donne del Cirs che cureranno anche parte del servizio. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 090 3697614.