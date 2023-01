Saldi invernali, oggi il via. Occhio ai prezzi e alle possibili truffe - Tempostretto

La Sicilia è la prima regione italiana a partire

La Sicilia sarà anche quest’anno la prima regione italiana a partire, con i negozi a predisporre i tagli ai prezzi e le varie promozioni già da oggi. Si proseguirà fino al 15 marzo, mentre nel resto del Paese i saldi avranno inizio il 5 gennaio.

A Messina si parte il 2 gennaio

Messina vivrà l’inizio dei saldi, quindi, durante la parte finale di isola pedonale. L’esperimento si concluderà l’8 gennaio, in attesa di eventuali altri direttive dell’amministrazione. Le stime a livello nazionale propendono per una ulteriore accelerata degli acquisti, dopo gli oltre 3 miliardi spesi durante i saldi estivi.

Le raccomandazione di Federconsumatori

Ogni anno Federconsumatori a livello nazionale ammonisce i negozianti e raccomanda ai clienti di controllare e verificare il prezzo dei prodotti che si intende acquistare già prima della partenza dei saldi. Si tratta del modo principale per combattere eventuali truffe e capire se lo sconto sia reale o riporti al prezzo “normale” di un singolo prodotto. Occhio, quindi, ai cartellini: le occasioni non mancheranno, purché siano reali e non “gonfiate”.