Salina. Cibo "nocivo e in cattivo stato", denunciato il titolare di un ristorante - Tempostretto

Sequestrati due chili di tonno rosso

I carabinieri di Salina hanno denunciato il titolare di un ristorante per aver commercializzato “cibo nocivo” e per aver “somministrato alimenti in cattivo stato di conservazione”, sequestrando due chili di tonno rosso.

A Vulcano, invece, sanzionate sei persone per aver violato la vigente ordinanza sindacale n. 115/2021 che, in ragione della pericolosità connessa alle anomale concentrazioni delle esalazioni gassose presenti sulla sommità del vulcano, vieta la scalata del cratere della Fossa a visitatori ed escursionisti; cinque persone in evidente stato di ubriachezza, poiché sorprese ad importunare alcuni residenti e turisti nei pressi dell’area della movida.