Salita Tremonti, dalle baracche al parco: lunedì la consegna dei lavori per oltre 800mila euro

Come annunciato nelle scorse settimane, saranno realizzate aree per lo sport e per i più piccoli al posto della baraccopoli già dismessa

MESSINA – Non più baracche, ma spazi verdi con aree attrezzate per lo sport e per bambine e bambini, oltre a percorsi pedonali e zone per socializzare. La trasformazione dell’area di Salita Tremonti di 4.400 mq, che per anni ha visto protagonista una baraccopoli, vivrà lunedì 7 ottobre un altro importante passo. L’ufficio del sub commissario al risanamento Marcello Scurria ha annunciato che alle 10 saranno consegnati i lavori di riqualificazione ambientale alla ditta Emma Lavori Coop.

L’importo sarà di 809.435,65 euro, con cui saranno realizzati gli spazi attrezzati e create aree a verde con alberature, giochi e tanto altro. Alla consegna, oltre a Scurria, ci saranno anche la prefetta Cosima Di Stani, il sindaco Federico Basile, l’architetto Grazia Marullo coordinatrice del settore tecnico dell’ufficio commissariale, il vice sindaco Salvatore Mondello, il presidente di ArisMe Vincenzo La Cava, il soggetto attuatore ingegnere capo del Genio Civile Santi Trovato, il rup del Genio Civile ingegnere Giovanna Grinciari e l’architetto Elisa D’Arrigo (direttore dei lavori).

