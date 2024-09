Salita Tremonti, al posto dell’ex baraccopoli un parco con impianti sportivi VIDEO

E sempre sul viale Giostra sorgerà anche il Parco Magnolia

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Per anni è stata la baraccopoli di Salita Tremonti. Dopo l’assegnazione degli alloggi alle famiglie le baracche sul viale Giostra sono rimaste e giorno dopo giorno sono state riempite di rifiuti di ogni tipo. I sacchetti, ma anche gli ingombranti, venivano lanciati attraverso le porte e le finestre che non c’erano più. Insomma era uno scenario devastante quello che per molti anni ha caratterizzato questa porzione del viale Giostra. Nel 2022 poi le baracche sono state finalmente svuotate e abbattute. Poi tutto è rimasto di nuovo fermo per anni e i cumuli di spazzatura si sono riformati nell’area vuota e recintata.

Verde, panchine e attrezzi per lo sport sul viale Giostra

Ma presto questo spazio avrà una nuova vita. La prossima settimana l’ufficio commissariale di Marcello Scurria affiderà i lavori alla ditta che realizzerà un nuovo parco. Qui sorgeranno delle aree per fare sport e delle panchine per sedersi e rilassarsi. Un campo da basket e uno per le bocce e tanto verde intorno. Poi nei prossimi mesi anche la realizzazione del Parco Magnolia cambierà volto al viale Giostra. Pochi metri più su, infatti, verrà riqualificata anche quell’area da troppi anni recintata e inutilizzata.