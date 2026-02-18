Salta la luce al PalaRescifina, si spegne anche Akademia Messina

Migliora Gruppo Formula 3 ma il risultato finale sorride alle ospiti di Padova. Quarta sconfitta consecutiva senza punti in pool promozione, gioco interrotta mezz'ora

MESSINA – Quarta sconfitta in altrettante gare per Akademia Sant’Anna in questa pool promozione. Come già tre giorni fa, sempre in casa al PalaRescifina, Messina vince il primo set ma poi cede i tre successivi concedendo quindi l’intera posta all’avversario Padova. Questa volta però a differenza di qualche giorno fa contro Brescia le ragazze di coach Freschi sono rimaste in lotta nei set successivi anche se non hanno avuto fortuna nelle fasi decisive.

Quando le locali erano avanti un set a zero, ma sotto 4-6 nel secondo, si è spenta l’illuminazione sopra il taraflex per sei minuti, tra il tempo di riscaldamento delle luci e la concessione da parte degli arbitri di un riscaldamento quasi completo delle atlete passa più di mezz’ora alla ripresa del gioco.

Coach Freschi manda in campo inizialmente Rizzieri-Felappi sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Viscioni e Zojzi, al centro Landucci e Campagnolo con Oggioni libero. Coach Sinibaldi risponde schierando per Padova Stocco al palleggio e Mazzon opposto, in banda Fiorio e Bozzoli, al centro l’ex Catania e Bovo con libero, l’altra ex delle gara, Maggipinto.

Top scorer dell’incontro Aneta Zojzi con 25 punti, segue Esposito per Padova con 21, Mazzon per le venete e Viscioni per le siciliane a quota 17. Coach Freschi nel corso del match ha dato spazio a Colombo, Kiss, Ferrara, mentre non sono entrate Tisma e Galic. Domenica Gruppo Formula 3 chiude l’andata della pool promozione in trasferta a Fasano.

Gruppo Formula 3 Messina – Padova 1-3

Non un buon inizio per Messina che sbaglia il servizio e poi subisce il primo tempo di Bovo, il primo punto delle locali lo mette giù Viscioni. Si prosegue punto a punto fino al 7 pari, poi Gruppo Formula 3 sfrutta due errori delle ospiti e opera il break (9-7). Immediata reazione di Padova, dal 12 pari nuova accelerazione delle siciliane: l’ace di Viscioni e poi la parallela di Zojzi valgono il nuovo break. Arriva il terzo punto per Messina con Viscioni che batte la palla torna subito a Messina e Zojzi lo mette giù, coach Sinibaldi richiama le venete in panchina. Al rientro altri due ace, Messina allunga fino al 18-12 sfruttando la battuta di Viscioni. Arrivano tre punti consecutivi per Padova e a fermare il gioco è coach Freschi (18-15). Gruppo Formula 3 riprende il largo sul 22-17, errore di Esposito che concede set point a Messina sul 24-19, coach Sinibaldi chiama time out. Primo annullato, sul secondo chiude Felappi.

Nel secondo set ripropone lo stesso sestetto coach Freschi, lascia in campo Esposito per Bozzoli invece coach Sinibaldi. Break ospite (1-3) e Messina rincorre in avvio, sul 3-7 con videocheck chiamato per le padrone di casa salta la luce sul campo da gioco. Dopo sei minuti si riaccendono parzialmente le luci, dopo 33 minuti, e un nuovo riscaldamento quasi completo, si torna a giocare su 4-6 il videocheck ha dato ragione a Messina. Tutti i punti dalla ripresa del gioco li conquista Padova e sotto 4-11 la panchina siciliana chiede time out. Parziale pesantissimo di 4-11 e la panchina siciliana chiede il secondo discrezionale sotto 8-17. La reazione di Akademia arriva, forse troppo tardi, dall’11-22 contro parziale di 5-1 per Messina e Padova chiede time out. Al rientro Esposito procura i set point sul 16-24, primo annullato da Zojzi, sul secondo Esposito chiude 17-25.

Sestetto confermato ad inizio terzo set per Messina, tra le file di Padova dopo qualche punto coach Sinibaldi manda dentro Sposetti per Esposito per dar manforte alla seconda linea. Si arriva punto a punto sul 3-3 poi prova al fuga la formazione veneta (3-5), Messina impatta e sorpassa sul 6-5. Aumenta l’intensità con scambi più lunghi e Padova trova il nuovo break sul 9-12, ferma il gioco Gruppo Formula 3 ed entra in seconda linea Ferrara. Le siciliane recuperano fino al 13-14, l’aggancio arriva sul 15 pari grazie a Viscioni, il time out tocca chiamarlo ora a Padova. Al rientro Zojzi firma il sorpasso battendo il muro (16-15), seguono tre punti consecutivi delle venete e coach Freschi chiama time out. Nuova fuga delle ospiti sul 17-21, reazione Messina che con quattro punti consecutivi, gli ultimi due muri, aggancia Padova e costringe coach Sinibaldi al time out sul 21 pari. Esposito e Mazzon portano Padova a set point (22-24), Viscioni cancella il primo, Mazzon chiude il set sul 23-25.

Gruppo Formula 3 prova a spingere e ottiene il break sul 5-3, lunga rincorsa di Padova che impatta 9-9. Le ospiti ottengono il break ma con due falli consecutivi di posizione chiamati contro (12-14), divario che aumenta fino al 14-18 e time out delle peloritane. Non cambia l’inerzia e sul 16-20 altro time out a poca distanza dal precedente. Kiss e il muro di Landucci riaccendono le speranze sul 18-20, Padova chiede time out e al rientro Zojzi affossa il servizio in rete. Sotto 18-21 in seconda linea capitan Ferrara, Messina non reagisce e Fiorio mette a terra la palla che regala cinque match point sul 19-24. Il primo viene cancellato da Viscioni, sul secondo chiude Catania con un primo tempo.

Tabellino

Parziali: 25-20, 17-25, 23-25, 20-25.

Durata: 26′, 64′, 30′, 27′.

Arbitri: Azzurra Marani & Deborah Proietti, Gabriele Galletti (videocheck).

Mvp: Lisa Esposito, schiacciatrice di Padova.

Gruppo Formula 3: Tisma ne, Rizzieri 2, Zojzi 25, Colombo 0, Felappi 10, Ferrara 0, Landucci 9, Viscioni 17, Campagnolo 2, Kiss 2, Galic ne, Oggioni 0.

Allenatore: Matteo Freschi. Secondo: Flavio Ferrara.

Padova: Bovo 0, Romanin 0, Fiorio 11, Bozzoli 1, Sposetti 0, Maggipinto 0, Catania 6, Pedrolli ne, Hanle 1, Lisa Esposito 21, Moroni ne, Stocco 2, Mazzon 17.

Allenatore: Marco Sinibaldi. Assistente: Marius Clerc.