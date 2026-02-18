 Ciclone Harry e frana di Niscemi, il Cdm stanzia un miliardo per Sicilia, Calabria e Sardegna

Ciclone Harry e frana di Niscemi, il Cdm stanzia un miliardo per Sicilia, Calabria e Sardegna

Redazione

mercoledì 18 Febbraio 2026 - 19:57

Le risorse comprendono i 100 milioni già stanziati in precedenza e i 5 annunciati a sostegno del turismo

Il Consiglio dei ministri ha approvato nel pomeriggio di oggi il decreto legge e le delibere di protezione civile con cui si farà fronte ai danni causati dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna e alla frana di Niscemi. Come spiegato da Adnkronos, le risorse ammontano a circa un miliardo di euro, compresi i 100 milioni già stanziati in precedenza.

Di questi fondi fanno parte anche i 5 milioni annunciati a sostegno del turismo delle tre Regioni dalla ministra Santanchè. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha espresso nelle stesse ore la propria soddisfazione per la “vicinanza” dimostrata dal governo.

