Ciclone Harry e frana di Niscemi, il Cdm stanzia un miliardo per Sicilia, Calabria e Sardegna

Il Consiglio dei ministri ha approvato nel pomeriggio di oggi il decreto legge e le delibere di protezione civile con cui si farà fronte ai danni causati dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna e alla frana di Niscemi. Come spiegato da Adnkronos, le risorse ammontano a circa un miliardo di euro, compresi i 100 milioni già stanziati in precedenza.

Di questi fondi fanno parte anche i 5 milioni annunciati a sostegno del turismo delle tre Regioni dalla ministra Santanchè. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha espresso nelle stesse ore la propria soddisfazione per la “vicinanza” dimostrata dal governo.